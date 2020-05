2 Giugno, Scuola Cinema Vancini e Prefettura Ferrara portano la Costituzione in Europa

Realizzare un video sui i primi dodici articoli della Costituzione, i Principi Fondamentali. Dopo il grande successo delle letture interpretate dagli allievi di recitazione della scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini sul testo di Renata Viganò, L’Agnese va a morire, per i 75 anni dalla Liberazione, gli studenti hanno intrapreso una nuova e affascinante sfida.

E’ il progetto, dal titolo “2 giugno Festa degli italiani. Il sapore della libertà”, in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e Prefettura di Ferrara, pensato per la Festa della Repubblica, che ricorre come ogni anno questo 2 giugno.

I ragazzi di recitazione della Vancini prestano così la loro voce e il loro volto nella lettura degli articoli.

Per l’importante video/progetto, il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha voluto donare una sua introduzione alle letture dei ragazzi, una vera lectio storica. L’intervista al Prefetto è stata girata dall’allievo Francesco Meatta di regia della Scuola Vancini, in collaborazione con il docente di sceneggiatura Vito Contento e dalla professoressa Anna Maria Quarzi, presidente ISCO.

Il video verrà diffuso sulle reti degli istituti di storia italiani ed europei.

Il progetto, già provvisto della traduzione nella lingua francese (lingua ufficiale dell’Unione Europea), sarà poi tradotto anche in spagnolo, tedesco e inglese in modo da poter essere riproposto da tutti gli istituti di storia europei. Proprio da questi sono già arrivate numerose richieste tanto che avrà possibilità di diffusione tramite gli istituti di Parigi, Berlino, Madrid e Londra.

La Scuola nei mesi drammatici della pandemia ha continuato a lavorare, studiare e a produrre nuovi progetti artistici.