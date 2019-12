La Casa della salute Cittadella San Rocco più vicina ai cittadini più deboli

La casa della salute Cittadella San Rocco, partita nel 2014 con il centro prelievi, si è arricchita in questi 5 anni di numerosi servizi: un punto informativo, il centro prenotazioni, le medicine di gruppo, il punto di accoglienza infermieristico. Servizi che hanno fatto tornare l’anello del vecchio ospedale cittadino un luogo chiave della sanità ferrarese.

In attesa che in questa sede vengano concentrati tutti i servizi dislocati ora in luoghi diversi della città – come dovrebbe accadere nell’arco dei prossimi 5 anni – va segnalata proprio a partire da quest’anno un’attenzione più diretta rivolta ai minori, vale a dire uno spazio prelievi specificamente dedicato ai bambini e un servizio a misura dei giovani pazienti in cura presso la neuropsichiatria infantile.

Nel 2019 è stato anche collocato in una sede più accogliente il servizio di distribuzione dei farmaci ai pazienti che ne hanno diritto, con una organizzazione che ne ha ridotto i tempi di attesa e alcune altre criticità.