Sen. Paola Boldrini: “Concludere riforma per figura infermiere professionale” – INTERVISTA

200 anni fa nasceva, Florence Nightingale, la madre dell’infermieristica moderna. Il 2020 è stato proclamato dall’OMS anno internazionale dell’infermiere.

Una professione che anche nel nostro Paese è profondamente cambiata con la riforma del 1996 che ha introdotto la laurea triennale e la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche.

Una riforma, tuttavia, rimasta incompiuta.

Di pochi giorni l’intervento della senatrice ferrarese Paola Boldrini, per chiedere al Ministro dell’università di modificare il decreto con cui vengono in pratica esclusi dall’insegnamento dei corsi di laurea proprio gli infermieri professionali.

In proposito abbiamo interpellato la Senatrice ferrarese, capogruppo PD della Commissione Igiene e Sanità Pubblica al Senato che in questa intervista ci parla anche del Decreto Rilancio per la Sanità italiana e della figura dell’infermiere di comunità ,di grande attualità con l’emergenza Covid»