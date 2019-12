2G A CASTELNOVO SARÀ DURA

Su un campo inviolato

Ultima gara del girone di andata e del 2019, domani pomeriggio (ore 17), per la 2G Ferrara Design del coach Adriano Furlani, che sarà di scena sull’imbattuto campo di Castelnovo ne’ Monti contro la compagine locale. Obiettivo di capitan Legnani e compagni sarà quello di chiudere al meglio il 2019, partendo dalle cose più che positive fatte vedere a Fiorenzuola e in casa contro Guelfo Basket.

Domani in terra reggiana non ci sarà il debutto del neo acquisto Zaharie, tesserato per la prima gara del girone di ritorno, fissata al Pala Palestre contro Olimpia Castello 2010 l’11 gennaio. Il gruppo biancazzurro dovrà dare il 110% delle proprie potenzialità, così diventerebbe molto più facile ritornare a Ferrara con due punti in classifica in più, cosa che da Castelnovo ne’ Monti nessuno è riuscito a fare.

“Il fatto che nessuno abbia ancora vinto in terra reggiana evidenzia quanto i padroni di casa possano essere ostici – dice alla vigilia il vice coach della 2G Ferrara Design Mattia Campi -, affronteremo una compagine quadrata e veloce sugli esterni, con Magnani, Longoni e la guardia mancina Provvidenza molto pericolosa al tiro. Nel pitturato, attenzione a Parma, Benfenati, l’argentino Mallon e l’USA Sabah. In casa nostra settimana di allenamenti al completo, vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi, partendo dalle cose positive messe in mostra a Fiorenzuola e nell’ultima partita casalinga contro Guelfo Basket. Guardando il turno, sembra che le dirette concorrenti abbiano vita facile, quindi quelli di domani pomeriggio sono due punti da guadagnare, pesanti anche in chiave futura”.