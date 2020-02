2G FERRARA DESIGN: alla ricerca del primo successo dell’anno

A Lugo, motivazione doppia per gli ex Legnani, Cortesi e Serravalli

Dopo quattro sconfitte consecutive, la 2G Ferrara Design vuole centrare il primo successo dell’anno solare. A Lugo, domani sera (ore 21), capitan Legnani (grande ex assieme a Cortesi e a Seravalli) e compagni vogliono ritornare alla vittoria contro una squadra, quella guidata da coach Casadei, reduce dai due punti conquistati contro Montecchio. I romagnoli stanno attraversando un buon momento, dal canto loro i biancazzurri di Adriano Furlani necessitano fortemente di una prestazione gagliarda che consenta di ritornare alla vittoria, che manca dall’ultima gara del 2019.

“Dovremo essere bravi a sfruttare il mismatch fisico nel pitturato in attacco e in difesa contenere i giochi da pick&roll di Lugo. Affronteremo una compagine composta da un mix di giovani e veterani esperti della categoria – racconta il vice coach della 2G Ferrara Design Mattia Campi -, partendo dal playmaker Masrè, continuando con le guardie Ravaioli e Presentazi, giocatore molto pericoloso al tiro dalla lunga distanza insieme al cambio del play Alessandrini. Il pacchetto lungo dei romagnoli è composto dall’ex Pallacanestro Ferrara Carella e dall’esperto ex Cento Silimbani”. A inizio settimana, qualche acciacco per Percan, che ha ormai recuperato dall’infiammazione al tendine d’Achille. Sul finire della settimana, guai al naso per Cortesi e stato influenzale per Seravalli: si sta lavorando per recuperarli entrambi. “Finiamo la settimana al completo – riprende Campi -, provando a costruire quel qualcosa dal punto di vista tattico e mentale che ci possa far ritrovare la vittoria, che manca da troppo tempo e sicuramente ci può dare una grossa mano nello sbloccare questa situazione di ansia da prestazione e tornare a giocare a viso aperto, mettendo in luce le caratteristiche individuali di squadra. La voglia di riscattarci è tanta, vedremo se potrà essere un punto di partenza questa partita dopo alcuni segnali già visti nell’ultimo match contro Bologna Basket 2016”.