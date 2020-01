2G FERRARA DESIGN: altro brutto passo falso

Anche Molinella mette al tappeto la truppa di Furlani

Secondo ko casalingo consecutivo per la 2G Ferrara Design, battuta dal fanalino di coda Molinella dopo una gara che ha visto l’ottima partenza dei biancazzurri, che lasciava presagire il più classico dei ritorni alla vittoria. E invece? Niente da fare, anche perché Bonanni e Brandani hanno spinto al meritatissimo successo i bolognesi, che ci hanno creduto sempre.

Avanti 12-2 poco prima della metà del primo parziale, con Percan, Pusic e Zaharie mattatori, già nel finale dei primi 10’ gli estensi si facevano recuperare, ma erano bravi a riportarsi avanti 31-24 al 15’. A questo punto della gara la luce offensiva della 2G Ferrara Design si spegne, la confusione regna sovrana e Molinella con Brandani, Bonanni e Gianninoni ne approfitta: 35-37 al 19’.

In avvio della ripresa tre triple di Seravalli rispondono a Brandani (45-42 al 22’), ma sarà solamente un fuoco di paglia per i padroni di casa, che subiscono il controbreak di 1-17 in 7’ che significa 46-59. Il finale del terzo quarto vede l’ultimo mini tentativo di recupero biancazzurro, 51-60 al 30’, ma già in avvio degli ultimi 10’ Molinella fa capire che vuole vincere e sostanzialmente chiude i conti: al 33’ è 55-73. Cortesi ci prova (61-73 al 34’), ma nel finale arrivano il tecnico comminato a coach Furlani e l’espulsione del massaggiatore Piacentini per proteste, episodi che scrivono la parola fine alla gara. Finirà 72-84. Urge ritrovare serenità.

2G Ferrara Design-Molix Molinella 72-84

2G Ferrara Design: Benedetti ne, Cattani 2, Cortesi 11, Percan 12, Seravalli 12, Legnani 6, Fortini ne, Poli, Pusic 20, Zaharie 7, L.Ghirelli, M.Ghirelli 2. All.Furlani.

Molix: Brandani 19, Ranzolin 13, Zuccheri, Frignani 3, Gianninoni 10, Bonanni 21, Lanzi 3, Manojlovic 2, Giuliani 10, Tedeschi, Caloia 3. All.Giuliani.

Arbitri: Zambelli e Pellegrini.

Note: fallo tecnico comminato a Seravalli al 29’ ed alla panca della 2G Ferrara Design al 37’. Espulso il massaggiatore della 2G Ferrara Design Piacentini al 37’. Usciti per 5 falli: Legnani al 37’ e Bonanni al 39’.