2G FERRARA DESIGN: arriva Montecchio, occasione per continuare la rincorsa

Avversario in difficoltà, opportunità ideale per dar seguito all’impresa di Lugo

Dopo il colpaccio a Lugo, la 2G Ferrara Design domani sera (ore 21) farà ritorno al Pala Palestre per ospitare la Polisportiva Arena Montecchio Emilia, formazione al momento in crisi di risultati che scenderà in terra estense con l’obiettivo di centrare due punti che saprebbero di impresa.

I biancazzurri certamente non sono d’accordo e, dopo aver lavorato in settimana con l’obiettivo di recuperare l’acciaccato Alex Percan (guai al tendine d’Achille), vogliono continuare il momento positivo cominciato contro Lugo sabato scorso. Dare continuità a livello di prestazione e risultato dovrà essere l’obiettivo numero 1 dei biancazzurri per il match di domani sera, che andrà giocato con la giusta mentalità, onde evitare sorprese, sempre all’ordine del giorno.

“Affronteremo, è vero, una squadra in crisi di risultati – racconta il vice coach biancazzurro Mattia Campi -, ciò non deve essere un qualcosa che ci distoglie dal nostro obiettivo. La Polisportiva Arena Montecchio Emilia è una squadra che sulla carta punta alla salvezza, ed è composta da giovani esterni come il play Vecchi e la guardia di scuola Pallacanestro Reggiana Degli Esposti. Nel pitturato attenzione all’esperienza di Lusetti e Negri, tenendo anche conto della verticalità di Tognato.

Dal canto nostro vogliamo trovare continuità dall’ottima prestazione di Lugo per iniziare a muovere un po’ la classifica, delineando un po’ la nostra identità. Non nascondiamo che sulla carta potrebbe essere qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo non possiamo più commettere errori di leggerezza, come già visto più volte quest’anno. Lotteremo alla vittoria convincente per punti, morale e classifica”.