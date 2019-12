2G FERRARA DESIGN COLPACCIO A CASTELNOVO

Decidono le due triple di Seravalli nel finale

Successo all’ultimo respiro per la 2G Ferrara Design sul campo dell’L.G.Competition: 66-67 il finale, decisive due triple di Seravalli che hanno spento gli ultimi tentativi di recupero dei reggiani.

Gara dai due volti, con la 2G Ferrara Design partita contratta in attacco e con poca circolazione di palla, malissimo in difesa. Al 20’ è addirittura -15, ma sono stati pure 21, sul 33-12 al 15’, i punti di svantaggio. Durante l’intervallo lo staff tecnico si è fatto sentire e punto su punto, difesa su difesa, i biancazzurri sono arrivati al 39’ sul -4. A -10” dalla fine, bomba del -1 di Seravalli, che dopo il libero dei reggiani del +2 manderà a referto la triplissima del 66-67. Gli estensi passeranno un Buon Natale.

L.G.COMPETITION-2G FERRARA DESIGN 66-67 (23-12, 37-22, 54-44)

Il tabellino dei biancazzurri: Benedetti ne, Cattani 4, Cortesi 6, Percan 25, Seravalli 11, Legnani 6, Fortini, Poli 2, Pusic 13, Ruina ne, L.Ghirelli, M.Ghirelli. All.Furlani.