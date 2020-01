2G FERRARA DESIGN: due punti obbligati con Molinella

Dopo l’inattesa scoppola con Castel San Pietro

Cancellare il brutto ko contro Castel San Pietro di sabato scorso, battere Molinella del ferrarese doc Francesco Brandani per ritornare a gioire. Ecco con quali obiettivi domani sera la 2G Ferrara Design del coach Adriano Furlani ritornerà al Pala Palestre (ore 21) contro i bolognesi di Molinella.

La sconfitta del precedente turno non è passata inosservata, durante la settimana coach Furlani si è fatto sentire in palestra, con l’obiettivo di catechizzare i propri giocatori in vista del match di domani sera, che andrà conquistato, così da riprendere fiducia e migliorare ulteriormente la classifica. Ci sarà bisogno di tutti per superare Molinella.

“In settimana abbiamo richiamato all’ordine l’intera squadra dopo la deludente prova contro l’Olimpia Castello 2010 – dice il vice coach dei biancazzurri Mattia Campi -. Ora è inutile recriminare o cercare un colpevole, bisogna voltare pagina velocemente e iniziare veramente il nostro campionato dando prova di maturità e spessore nelle gare a venire. Molinella arriva da una serie di sconfitte che hanno fatto spegnere l’entusiasmo iniziale, squadra giovane quella di coach Giuliani, che fa dell’intensità l’arma principale, ottima regia guidata da Guglielmo Giuliani, ben coadiuvato da Brandani e Gianninoni. Altro nome da tenere d’occhio è Ranzolin, già visto con la canotta granata della 4 Torri, il tutto non dimenticando il pacchetto under di scuola Vis 2008 composto da Bonanni, Caloia e Tedeschi, già aggregato alla Feli Pharma Ferrara. Poco importa chi andremo ad incontrare, società e staff tecnico vorranno vedere prima di tutto una squadra vera che sappia approcciare tutte le gare nel modo giusto, che si passi il pallone e si coinvolga in attacco e una squadra solida, pronta a sbucciarsi le ginocchia l’uno per l’altro in difesa”.