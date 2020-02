2G FERRARA DESIGN: finalmente torna il sorriso

Grande prova nel derby di Lugo, primo successo del 2020

Primo successo del 2020 per la 2G Ferrara Design, che espugna Lugo grazie a una prestazione convincente di squadra: 79-98 il finale, con cinque uomini in doppia cifra per i biancazzurri, partiti con il giusto atteggiamento, bravi a restare attaccati ai romagnoli che nei primi 20’ hanno tirato con il 70% al tiro da fuori.

Dopo l’intervallo lungo la 2G Ferrara Design ha registrato la difesa sui pick&roll e sugli aiuti dal lato debole, punendo i locali in attacco.

Prova corale, quella della compagine del coach Adriano Furlani, con Cortesi e Legnani (36 punti in due) su tutti, ben coadiuvati da Zaharie, che a Lugo ha mostrato fisicità e talento. Finalmente si è vista la vera 2G Ferrara Design, che ora dovrà continuare su questa lunghezza d’onda nelle prossime due uscite casalinghe.

BASKET LUGO-2G FERRARA DESIGN 79-98 (26-25, 47-49, 62-70)

Il tabellino dei biancazzurri: Benedetti, Cattani 2, Cortesi 21, Percan 21, Seravalli 3, Legnani 15, Fortini, Poli, Pusic 10, Zaharie 12, L.Ghirelli, M.Ghirelli 14. All.Furlani.