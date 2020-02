2G FERRARA DESIGN: passeggiata con Montecchio

Gara senza storia, tutto facile per i ragazzi di Furlani

Tutto facile contro Montecchio per la 2G Ferrara Design, che sabato sera al Pala Palestre è arrivata alla seconda vittoria consecutiva: 77-59 il finale contro i reggiani della Polisportiva Arena e gara già chiusa dopo 20’, quando il tabellone del Pala Palestre diceva +26, 47-21. Ben quattro uomini in doppia cifra per coach Adriano Furlani, con Matteo Ghirelli mattatore con 20 punti in 26’, ben coadiuvato da Pusic (16+8 rimbalzi), Zaharie (14+10 rimbalzi) e Percan (13). Da sottolineare anche il match di capitan Legnani, in ottima forma fisica e mentale.

Gara affrontata dai biancazzurri nel giusto modo, con qualche calo di tensione al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, che non ha influito sul punteggio finale.

Adesso, altro match interno, quello contro il Gaetano Scirea Bertinoro di sabato prossimo al Pala Palestre, altra gara che la 2G Ferrara Design dovrà capitalizzare al massimo prima della trasferta del 29 febbraio ad Anzola.

2G FERRARA DESIGN-POL.ARENA MONTECCHIO 77-59 (25-10, 47-21, 58-40, 77-59)

Il tabellino dei biancazzurri: Benedetti, Cattani 7, Cortesi, Percan 13, Seravalli 2, Legnani 3, Fortini 2, Pusic 16, Zaharie 14, L.Ghirelli, M.Ghirelli 20. All.Furlani.