2G FERRARA DESIGN: SERATA STORTA

Inaspettato passo falso interno con Olimpia Castello

Se subisci 93 punti, beh, ben difficilmente riesci a centrare il successo. Contro L’Olimpia Castello 2010, brutta prova difensiva della 2G Ferrara Design, che paga dazio al cospetto di una compagine, quella bolognese, che, di fatto, ha allungato a fine terza frazione, tirando con il 42% da fuori, facendosi poi rimontare dal 69-85 del 35’ all’84-87 del 39’ (bomba di Seravalli), ma nel finale è stata premiata la lucidità maggiore degli ospiti, che hanno vinto con grande merito.

Gara sostanzialmente equilibrata per 20’, con minimi vantaggi da una parte e dall’altra. Buon debutto del neo biancazzurro Zaharie (14 punti e 7 rimbalzi in 20’), ben coadiuvato da un Cortesi da 16 punti e 12 rimbalzi mai domo. Anche Percan e Pusic ci hanno provato, ma non è bastato. Dopo aver recuperato dal 58-66 del 28’ fino al 63-66 del 29’ (bravo Cortesi), il finale del terzo quarto e soprattutto l’avvio dell’ultimo fanno propendere il match verso Castel San Pietro, brava con Sabattani, Procaccio e Sangiorgi ad andare fino al +16 sul 69-85. Gara chiusa? Neanche per idea, anche perché prima Cortesi (77-87 al 37’), poi Percan e Seravalli (84-87 al 39’) riaprono una gara che pareva segnata. Due liberi di Sabattani e il successivo errore da tre di Cortesi chiudono il match a favore di Castel San Pietro, che vince con merito per 86-93.

2G FERRARA DESIGN-OLIMPIA CASTELLO 2010 86-93 (26-27, 48-48, 63-71)

2G FERRARA DESIGN: Benedetti ne, Cattani 4, Cortesi 16, Percan 22, Seravalli 5, Legnani 2, Fortini, Poli, Pusic 18, Zaharie 14, L.Ghirelli ne, M.Ghirelli 5. All.Furlani.

OLIMPIA CASTELLO 2010: Sangiorgi 7, Righi ne, Tomesani 16, Sabattani 8, Procaccio 6, Pedini ne, Benedetti 7, Magagnoli 15, Torreggiani ne, Ranocchi 15, Albertini 9, Trombetti 10. All.Garavini.

Arbitri: Alessi e Bettini.

Note: fallo antisportivo comminato a Pusic al 34’. Uscito per 5 falli: Legnani al 39’.