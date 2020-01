2G FERRARA DESIGN: si riprende con la rivelazione Olmpia Castello

Obiwttivo ripartire alla ghrande per essere protagonisti nel nuovo anno

Prima gara del 2020, sabato sera, per la 2G Ferrara Design del coach Adriano Furlani, che al Pala Palestre, con palla a due alle ore 21, ospiterà la rivelazione del torneo: l’Olimpia Castello 2010.

Gara davvero tosta, quella che aspetta capitan Legnani e compagni, che contro Castel San Pietro vedranno il debutto in campionato dell’ultimo acquisto Zaharie.

Ci saranno tutti, in casa biancazzurra, compreso Seravalli, che ha recuperato da un attacco influenzale.

“L’Olimpia Castello 2010 sta dimostrando di meritarsi le prime posizioni in classifica, anche se questa è ancora molto corta – racconta il vice coach dei biancazzurri Mattia Campi -, affronteremo un organico esperto, con i lunghi Albertini e Trombetti e sul reparto esterni grande qualità con il play Benedetti e le guardie Magagnoli, Ranocchi e Tomesani. Dal canto nostro stiamo lavorando per alzare l’asticella per un girone di ritorno che ci deve vedere protagonisti sia dal punto di vista del risultato, ma soprattutto da quello di stabilità di squadra. Stiamo continuando a lavorare dal punto di vista tattico per inserire il nuovo acquisto Zaharie e dovremo lavorare per inserire e recuperare velocemente Seravalli, colpito da un attacco influenzale, da giovedì in gruppo. Per quanto riguarda la partita vogliamo sicuramente riscattare la brutta e opaca prova dell’andata e non commettere gli stessi errori di approccio alla gara. Sarà sicuramente una gara da affrontare nel migliore dei modi, senza sottovalutare un avversario che sta dimostrando di giocarsela contro tutti”.