40 anni di Medicina della riabilitazione al San Giorgio: int. prof. Nino Basaglia

Ha diretto per oltre 40 anni il centro della riabilitazione medica del San Giorgio che ha lasciato il 1° novembre scorso.

Il prof Basaglia continuerà come volontario il suo lavoro in Unife e in reparto al Centro di Riabilitazione S. Giorgio, all’interno dell’Azienda ospedaliero – universitaria Sant’Anna di Ferrara, con l’equipe che, sotto la sua guida, ha rivoluzionato nell’arco di 40 anni la Medicina della Riabilitazione, con un modello tuttora considerato come punto di riferimento a livello internazionale.

Sentiamo direttamente dal prof Nino Basaglia, nell’intervista realizzata per la prima puntata 2020 di “A tu x tu” (in onda venerdì 10 gennaio alle 22.20) quali sono i punti di forza di questo approccio.