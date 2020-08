Accorpamento Camere di Commercio, Sen. Boldrini: “Accettato il mio ricorso”

E’ stato accolto il ricorso depositato lunedì dalla senatrice Pd, Paola Boldrini, contro l’inammissibilità degli emendamenti presentati a supporto dell’autonomia della Camera di Commercio di Ferrara rispetto all’accorpamento con Ravenna.

Il documento, come riepiloga Bodrini, «fatta salva la virtuosità del nostro ente camerale», verte sulla necessità, in una fase delicata come quella dell’emergenza sanitaria in corso, «di evitare una operazione che risulterebbe penalizzante per il settore economico, con particolare riferimento alle imprese». Ora, il ricorso sarà a stretto giro discusso in commissione congiunta Affari Costituzionali e Bilancio.

Soddisfatta, seppur prudente, Boldrini, che auspica un riesame della situazione e assicura comunque «che altri emendamenti presenterò al Decreto Agosto», di prossima discussione, con riferimento all’articolo 61 che vorrebbe un’accelerazione delle fusioni.