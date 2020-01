Elezioni, Fabbri: “A Ferrara la Lega ha vinto: merito buon governo”

“A Ferrara il centrodestra si conferma punto di riferimento dell’elettorato. I dati di queste elezioni regionali sono chiari: la Lega ha vinto sia a livello provinciale che nel Comune di Ferrara. Il buon governo dei territori ha dato grandi risultati. Ringrazio tutti gli elettori che hanno partecipato al voto e faccio le mie congratulazioni a Fabio Bergamini, primo tra gli eletti per il centrodestra all’interno della lista Lega, in Regione Emilia Romagna. Congratulazioni, per il risultato ottenuto, a Stefano Bonaccini, al quale voglio ricordare che il buon amministratore deve avere la capacità di raccogliere le istanze di tutti i territori”.

Così Alan Fabbri, Segretario provinciale della Lega Ferrara commenta i risultati delle consultazioni regionali, in provincia e nel Comune di Ferrara.

“Il merito di questo successo va innanzitutto ai sindaci e agli amministratori che con il loro lavoro, importante e quotidiano, hanno dato, nel tempo, la dimostrazione concreta della capacità della Lega di saper amministrare con efficacia, buon senso e trasparenza. Ringrazio tutti per il grande impegno e per le capacità messe in campo per il bene della nostra bellissima e preziosa terra che continua ad essere il simbolo di un cambiamento che corrisponde davvero alle esigenze dei cittadini”, aggiunge il segretario provinciale.

“Per quanto riguarda Ferrara, alle recenti polemiche di alcuni esponenti del Pd locali, rispondiamo con dati concreti. Anche se si tratta di consultazioni tra loro differenti, il confronto tra le regionali e le amministrative dello scorso giugno dimostra che, a fronte di un calo dell’affluenza, la Lega non ha perso voti, anzi, ha guadagnato in punti percentuale. Lo scorso giugno, infatti, con il 71, 45% di cittadini alle urne la Lega ha raccolto 22.093 voti (30,94%), in questa tornata elettorale con il 66,98% degli aventi diritto che si è espresso, i voti raccolti sono stati 22.078 (34,45%)”.

Ottima, per Fabbri “la risposta degli elettori anche sulla coalizione a sostegno della candidata Borgonzoni che ha ottenuto il 50,12% staccando nettamente i risultati delle liste a sostegno di Bonaccini che si sono fermate al 44,77%”.

E il segretario conclude: “Continueremo a lavorare con serietà ed impegno come abbiamo fatto fino ad oggi per costruire un legame sempre più solido con i territori e per essere sempre più vicini alla gente”.