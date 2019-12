Allerta arancione per i fiumi fino a lunedì sera

E’ stata prorogata fino alla mezzanotte di lunedì, in Emilia-Romagna, l’allerta arancione per criticità idraulica, ossia per lo stato dei fiumi, sulla pianura emiliana centrale, nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Bologna.

In particolare l’allerta è legata alla piena del fiume Po nella sezione di Boretto. Nel resto della regione l’allerta per criticità idraulica è di colore giallo. Nel dettaglio questa è legata alle sezioni vallive dei fiumi Enza e Secchia, alla piena del Po nella sezioni di Casalmaggiore, Pontelagoscuro e Arriano, alla propagazione dei colmi di piena del fiume Reno e degli affluenti di destra e alla propagazione dei colmi di piena dei fiumi romagnoli. Allerta gialla, ma per criticità idrogeologica, infine sulle aree montane emiliano-romagnole.

Intanto, dopo i forti acquazzoni di domenica mattina, le condizioni meteo nel ferrarese sono già nettamente migliorate e sembrano destinate a rimanere tali fino a Natale. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore, con massime oscillanti tra i 9 ed il 12 gradi e minime in picchiata, che potrebbero arrivare a zero gradi proprio a ridosso dei giorni di festa.