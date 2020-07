Allerta meteo per temperature alte: Ferrara tra le città più calde

Ferrara in queste ore è risultata essere una delle città più calde d’Italia, con temperature che hanno raggiunto i 37 gradi di massima ed elevate percentuali di umidità. La situazione di caldo e afa è destinata a proseguire almeno fino alle prime ore della domenica, quando inizierà una prima tragua con temperature che non supereranno i 34 gradi di massima. Il vero cambio di tendenza, tuttavia, arriverà lunedì con piogge e temporali che abbasseranno le massime entro i 27-28 gradi. Le temperature rimarranno miti anche nelle giornate di martedì e mercoledì per poi risalire gradualmente, ma senza raggiungere i picchi di questi giorni.

Intanto è operativo fino al 15 settembre il progetto “Uffa che Afa” che, quest’anno raggiunge il diciasettesimo anno di attività.

Gli anziani e le persone in difficoltà a causa di ondate di calore potranno chiamare il numero verde 800 072110 per ricevere assistenza e pronto intervento di tipo sociale (e il 118 – come per tutti i cittadini – per problematiche sanitarie).

Il numero verde è attivo da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 18:00 e sabato dalle 8:30 alle 13:00.