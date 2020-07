Allerta meteo per temporali nel ferrarese

E’ stata dichiarata un’allerta meteo arancione per temporali per la giornata di venerdì 3 luglio in Emilia-Romagna. Nelle zone di pianura, il passaggio di una saccatura atlantica determinerà piogge intense sull’intero territorio regionale, con valori previsti tra 20 e 50 millimetri.

Arpae e Protezione civile prevedono temporali in progressione nel corso della giornata fino alla sera, da ovest verso est, con forti raffiche di vento, grandine e fulmini.

A Ferrara, le temperature massimo scenderanno a 24 gradi, per poi risalire gradualmente sabato, quando le precipitazioni dovrebbero cessare nella mattina.

Il resto del fine settimana, tuttavia, dovrebbe essere caratterizzato da beltempo e sole che caratterizzerà anche buona parte della prossima settimana.