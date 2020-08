Emergenza covid, a Ferrara niente canone per gli ambulanti

Ambulanti esonerati da quattro mesi di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico (la cosiddetta Cosap).

La misura, già oggetto di una precedente delibera, è stata definita questa mattina in giunta. I commercianti su area pubblica non dovranno pagare per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Il termine per il pagamento delle concessioni è fissato al 30 ottobre, ma non dovrà così tener conto del periodo di sospensione del canone.

“Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo ritenuto doveroso mettere in campo misure di sostegno mirate – dice l’assessore Angela Travagli – . Abbiamo quindi previsto questa forma di sostegno nei confronti di una categoria particolarmente colpita durante il periodo di emergenza, dettagliando oggi i mesi di stop ai pagamenti. Continueremo a lavorare per sostenere la ripresa, studiando forme per alleggerire i costi e la burocrazia e vincere la crisi”.