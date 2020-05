Movida e covid, aperitivo responsabile in piazza Ariostea – VIDEO

Ricorderete le immagini di domenica scorsa in piazza Ariostea.

Anche per quella situazione, i titolari dei locali nel lato del porticato hanno deciso di garantire la sicurezza dei clienti collaborando con un’agenzia ferrarese che nei momenti di maggior afflusso, gli aperitivi nel fine settimana, forniranno stewart sotto il porticato che controlleranno il rispetto delle regole anti covid, sentiamo allora il progetto chiamato “Aperitivi responsabili” in piazza Ariostea.

Sono già cento le domande pervenute al Comune di Ferrara con la richiesta di aumentare del 50% le distese dei locali ferraresi e in questi giorni si sta studiando di rendere un dehor piazza Verdi con tavoli gestiti dalle attività commerciali limitrofe, in cui si accederà in maniera contingentata. Insomma si sta cercando di concedere la movida ma rispettando le regole, come in piazza Ariostea.