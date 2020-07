ARIANNA LANDI PRONTA PER LA NUOVA AVVENTURA A VIGARANO

In arrivo da Cagliari, entusiasta per la “promozione” nel massimo campionato

“Vigarano è, da un po’ di anni, una piazza molto interessante soprattutto per le giovani. Quando ho ricevuto la chiamata di Coach Castelli ho subito pensato che poteva essere una buonissima opportunità”. C’è tanta soddisfazione nelle parole di Arianna Landi in vista della prossima stagione che la vedrà protagonista – appunto – a Vigarano. “Come ogni anno” – le parole della play/guardia, classe 1996 – “sono carica e motivata a fare sempre meglio…. ora ancora di più perchè lo stop forzato (per l’emergenza sanitaria) mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca: terminare il campionato a metà è come sentirsi di non aver portato a termine i tuoi obiettivi. Sono soddisfatta di questa nuova avventura, non vedo l’ora di mettermi alla prova nella categoria superiore”. Non manca un pensiero rivolto alla sua ex squadra, il Cus Cagliari: “Ci tengo a ringraziare tutta la società, le giocatrici e lo staff per le emozioni che mi hanno fatto vivere seppur in poco tempo…. come ho detto prima c’è tanto amaro in bocca per non aver finito l’anno perchè sono sicura che le soddisfazioni nei playoff non sarebbero venute meno”. Infine il messaggio di Arianna Landi rivolto ai suoi nuovi tifosi: “Con la speranza che il campionato possa riprendere fin da subito a porte aperte, vi aspetto numerosi al Palavigarano per sostenerci”.