ARIOSTO: arriva Oderzo

La squadra di Britos torna in campo rivoluzionata dopo il mercato

Qui Ariosto: La compagine di coach Carlos Britos esce completamente rivoluzionata dalla sessione invernale di mercato. Dentro Melanie Pernthaler, per affiancare Antonella Piantini fra i pali, e la centrale/terzino Elena Saronjic. Una squadra che ora vede in cabina di regia il dinamismo di Maria Victoria Gioia e sugli esterni la potenza fisica di Marquez, Crosta e per l’appunto Saronjic. 4 Vinte + 6 Perse = 8 punti

Reti segnate: 263 -26.3

Reti subite: 256 -25.6

Qui Oderzo: Persa Arassay Duran, con l’atleta in dolce attesa, e Carlotta Poderi per infortunio, la compagine veneta ha prontamente tesserato la terzina macedone Dajana Jovanovska.

7 Vinte + 2 Perse = 14 punti

Reti segnate: 276 -27.6

Reti subite: 223 -22.3

La Figh ha stabilito che, a dirigere la sfida fra Suncini Ariosto e Oderzo, valida per la quarta giornata di ritorno e prevista per Sabato 1 Febbraio alle ore 17.30, sia la coppia di fischietti formata da Fato-Guarini.

Melanie Pernthaler: “Sono felice di essere tornata a Ferrara. Qui mi sento a casa ed è come se ripartissi dalla fine dello scorso campionato. Appena è arrivata la proposta per rientrare non me lo sono fatto ripetere. Ora la concentrazione deve essere massima in vista della gara interna contro Oderzo. Come noi, anche loro sono molto diverse dalla gara di andata per cui non ci sono molti riferimenti utili a prevedere cosa accadrà. Abbiamo il dovere di provare a vincere più partite possibili per migliorare una classifica che credo non rappresenti al meglio il valore di questa squadra”.

Classifica Serie A1F: Brixen 20***, Mestrino 17**, Oderzo 15*, Salerno 15*, Cassano Magnago

12***, Casalgrande 9**, Ariosto Ferrara 8*, Leno 2**, Nuoro -1**.

*10 gare disputate

**11 gare disputate

***12 gare disputate