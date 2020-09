ARIOSTO PER CRESCERE A SALERNO

Pronostico chiuso sul campo della campionesse d’Italia

L’Ariosto, dopo aver voltato pagina a seguito della sconfitta interna contro Malo, va a caccia di segnali di crescita nella difficile trasferta in casa della Campionesse d’Italia in carica di Salerno.

Le campane, a punteggio pieno dopo le prime due giornate, vantano il miglior attacco del

campionato avendo messo a segno ben 67 reti con Dalla Costa capocannoniere con 16 reti in 12 gare;.

Coach Carlos Britos dovrà continuare a convivere con gli ormai consueti problemi di rotazioni

limitate dato il perdurare delle assenze della centrale Marijana Tanic, Martina Lo Biundo e Chiara

Ferrara.

Martina Crosta: “Arriviamo alla trasferta di Salerno con qualche defezione. Andiamo in casa di

una delle selezioni più forti del campionato con la consapevolezza di dover aumentare il nostro

tenore difensivo. Contro Malo abbiamo concesso troppi spazi alle nostra avversarie ed alla fine

abbiamo pagato un dazio salato. Il calendario non sarà nostro alleato nelle prossime giornate ma

vogliamo iniziare ad aumentare i giri del nostro motore per avvicinarci al top del nostro livello”.

PROGRAMMA 3^ GIORNATA

Erice vs Oderzo

Padova vs Nuoro

Salerno vs Ariosto Ferrara (Dionisi – Maccarone)

Malo vs Leno

Brixen vs Cassano Magnago

Mestrino vs Cingoli

CLASSIFICA SERIE A BERETTA: Brixen 4, Salerno 4, Oderzo 4, Mestrino 4, Malo 4, Erice 3,

Ariosto Ferrara 1, Cassano Magnago 0, Cellini Padova 0, Cingoli 0, Nuoro 0, Leno 0.