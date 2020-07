ARIOSTO DEBUTTO A ERICE

Tredici squadre al via del campionato che inizia il 12 settembre

La Serie A femminile Beretta si annuncia più combattuta che mai: stilati oggi i calendari, saranno tredici le squadre al via con il debutto assoluto di Erice, Guerriere Malo e Cellini Padova, ed i ritorni nel massimo campionato di Cingoli e Pontinia. Saranno previste tre retrocessioni, a fronte di due promozioni dalla Serie A2, con l’obiettivo di riportare nella stagione 2021/22 il campionato alla

originaria formula a 12 squadre. Nove le regioni coinvolte: la più rappresentata è il Veneto, con 4 squadre, seguita da Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia.

Le date più importanti:

Inizio di stagione: 12 settembre 2020

Fine girone di andata: 19 dicembre 2020

Fine regular season: 21 aprile 2021

Semifinali Scudetto: 8, 12 e 15 maggio 2021

Finale Scudetto: 22, 26 e 29 maggio 2021

La 1^ giornata (12 settembre 2020):

Mechanic System Oderzo – Leno

Sudtirol Brixen – Nuoro

Mestrino – Cassano Magnago

Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia

Guerriere Malo – Santarelli Cingoli

Erice – Ariosto Ferrara (Ore 18) – (Sabato 9/1 alle ore 17.30)

CALENDARIO ARIOSTO 2020-2021

2^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Malo (Sab 19/9 alle 17.30) – (16-01 alle ore 18.30)

3^ GIORNATA: Jomi Salerno vs Ariosto Ferrara (26/9 alle ore 18.30) – (23/01 alle ore 17.30)

4^ GIORNATA: Ariosto Ferrara vs Mestrino (10/10 alle ore 17.30) – (30/01 alle ore 18.30)

5^ GIORNATA: Riposo