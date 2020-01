ARIOSTO: nulla da fare a Bressanone

Netta la supremazia di Brixen, che si impone 31 a 21

La legge del “Pala Sport” di Bressanone si abbatte nuovamente sulla Suncini Ariosto Ferrara. Una sconfitta netta, maturata in gran parte nel primo tempo, che lancia le altoatesine in vetta alla classifica, appaiando una Oderzo superata in casa da Casalgrande.

Una gara caratterizzata dalle pesanti assenze, in casa Ariosto, che vede un’inizio lento delle emiliane sovrastate con un parziale iniziale di 13-3. Nell’intervallo le indicazioni di coach Britos, e la comprensiva voglia di rivalsa della Suncini, vale un iniziale contro break controllato alla distanza da una Bressanone che si candida con prepotenza alla vittoria del campionato.

Finisce 31-21 con un buon esordio della neo arrivata Elena Saronjic che segna cinque reti e da sensazioni confortanti alla prima apparizione stagionale, con un solo allenamento pieno nelle gambe.

Prossima sfida per l’Ariosto sabato 18 Gennaio alle ore 17.30 contro le Campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno.

TABELLINO

Brixen vs Suncini Ariosto Ferrara 31-21 (16-5)

Brixen: Gruber, Pruenster, Abfalterer, Babbo 8, S. Durmwalder, C. Durmwalder 1, Eder 2, Federspieler 3, Priolli 3, Habicher, Hilber 4, Losio 2, Prast, Schatzer, Tasic 7. All. Nossing

Ariosto Ferrara: Piantini, Vitale, Colombo 1, Crosta 7, Fabbricatore, Gioia 3, Lo Biundo, Meccia 1, Rajic 1, Saronjic 5, Soglietti 2, Stettler 1. All. Britos

CLASSIFICA SERIE A1F: Oderzo 14, Brixen 14, Salerno 11*, Mestrino 11*, Cassano Magnago 11, Ariosto Ferrara 8, Casalgrande 7, Leno 2, Nuoro -1*.

*una gara in meno

RISULTATI 1^ DI RITORNO

Oderzo vs Casalgrande 29-30

Cassano Magnago vs Leno 29-28

Brixen vs Ariosto Ferrara 31-21

Mestrino vs Nuoro Dom 12/1

Riposa: Salerno