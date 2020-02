ARIOSTO: occasione da non perdere con Leno

Per consolidare il sesto posto

Dopo aver superato Nuoro al “Boschetto” è nuovamente tempo di tornare in campo per la Suncini Ariosto Ferrara. La gara di Leno, prevista per sabato 15 Febbraio alle ore 20.30, rappresenta un importante crocevia stagionale per le ragazze di coach Carlos Britos: in caso di vittoria si consoliderebbe il sesto posto staccando Casalgrande, in attesa di affrontarlo nello scontro diretto del Pala Boschetto. Leno, compagine giovane ed in crescita, ha vinto in stagione una sola gara (contro Nuoro) ed è attualmente il peggior attacco del campionato con sole 20 reti di media a gara.

STATISTICHE ARIOSTO

Classifica: 6° posto (5 vinte – 7 perse)

Gol segnati: 307 (25.5/gara)

Gol subiti: 302 (25.1/gara)

STATISTICHE LENO

Classifica: 8° (1 vinta – 11 perse)

Gol segnati: 240 (20/gara)

Gol subiti: 347 (28.9/gara)

Capitan Katia Soglietti: “Vittoria doveva essere, e vittoria è stata. Non guardiamo la classifica perché le partite che mancano son tutte molto difficili. Anche a Leno non sarà facile, giocheremo lontano dal “Boschetto”, contro una compagine anch’essa bisognosa di punti. Sono un buon collettivo e venderanno cara la pelle. Il gruppo sta lavorando insieme ogni giorno con impegno e dedizione ed in palestra c’è un buon clima. Il campionato si è dimostrato sino ad ora molto equilibrato e fino alle fine sarà una lotta per ogni posizione: sia per i play off che per la salvezza”.

PROGRAMMA 6^ GIORNATA DI RITORNO

Nuoro vs Oderzo

Mestrino vs Brixen

Cassano Magnago vs Salerno

Leno vs Suncini Ariosto Ferrara (Amendolagine Michele – Potenza Piergirolamo)

Riposa: Casalgrande

CLASSIFICA SERIE A1F: Brixen 20, Salerno 19, Oderzo 1, Mestrino 17, Cassano Magnago 14, Ariosto Ferrara 10, Casalgrande 9, Leno 2, Nuoro -1.-