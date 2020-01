ARIOSTO: RITORNO A CASA CON SALERNO

Confronto tra due squadre in difficoltà

Il “Pala Boschetto” torna ad essere teatro di sfide dall’alto contenuto tecnico ed emotivo. A far visita alla Suncini, sabato 18 Gennaio alle ore 17.30, saranno le Campionesse in carica della Jomi Salerno. Una sfida molto delicata per entrambe: le ragazze di Carlos Britos sono nel pieno di un “trend” negativo che dura da tre turni di campionato con classifica che, pur non preoccupando, va ad ogni modo “attenzionata”. Per Salerno invece sarà la prima gara in campionato del 2019. Le campane sono reduci dal pesante ko di Oderzo e vanno a caccia di una vittoria per non perdere il treno delle prime due battistrada.

Qui Ariosto: Coach Carlos Britos recupera Nahomi Marquez. La squadra, che attualmente vanta un record di 4 vinte e cinque perse, viaggia alla media di 26.2 reti segnate (236 totali – 4° miglior attacco del campionato) e 25.7 reti incassate (227 totali – 5° miglior difesa del campionato)

Qui Salerno: amaranto con l’infermeria piena con Lauretti Matos, Laura Casale e Ramona Milanovic ai box. La larghezza e la bontà del roster delle Campionesse d’Italia in carica ha permesso di non mandare in allarme coach Avram. Salerno viaggia alla media di 24.3 reti segnate (219 totali – 6° miglior attacco del campionato) e 21.4 reti subite (193 – 2° miglior difesa del campionato).

La Figh ha reso noto che, la sfida fra Suncini Ariosto Ferrara e Jomi Salerno, prevista per Sabato 18 Gennaio alle ore 17.30 e valida per la 2^ giornata di ritorno, sia diretta dai Sig. Bocchieri Fabio – Scavone Nicola Salvatore.