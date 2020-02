ARIOSTO SCONFITTA A LENO

Sesto posto a rischio

Ko difficile da digerire per la Suncini Ariosto Ferrara che in casa di Leno, incappa nell’ottava sconfitta stagionale in campionato.

IL MATCH

Coach Carlos Britos e le sue ragazze vanno a caccia di una vittoria in terra bresciana al fine di blindare il sesto posto, con la celata speranza di poter agganciare il Cassano Magnago sulla quinta piazza. L’illusione di poter cogliere la seconda vittoria in serie dura quasi 40′: dopo un primo tempo combattuto, ma chiuso avanti 13-15, la Suncini allunga e trova il massimo vantaggio sul 15-19 al 38′. Fatali gli ultimi 22 minuti: Leno, lentamente ma inesorabilmente, impatta la gara (sul 22-22) per poi mettere la freccia e piazzare un pesante parziale di 13-7 sino al 28-26 finale.

Prossimo appuntamento con il campo per l’Ariosto è calendarizzato per il prossimo sabato 29 Febbraio alle ore 17 al “Boschetto” nello scontro diretto con la corregionale Casalgrande Padana. Contro le reggiane, che dovranno recuperare il prossimo 18 Febbraio la gara interna contro Brixen, capitan Soglietti e compagne di giocheranno grosse chance per difendere il sesto posto.

TABELLINO

Pallamano Leno vs Suncini Ariosto Ferrara 28-26 (13-15)

Leno: Andreani 2, Anelli, Bravi, Burgio 2, Costanzo 12, De Angelis, Francesconi 7, Kojc 2, Lanfredi, Lavagnini, Mesaros 3, Olivieri, Pedrotti, Ramazzotti, Tisato, Toninelli. All. Bravi

Ariosto Ferrara: Pernthaler, Piantini, Soglietti 4, Fabbricatore 1, Crosta 1, Marquez 4, Gioia 8, Saronjic 5, Meccia 2, Lo Biundo 1, Buhna, Ottani. All. Britos

ALTRE GARE

Nuoro vs Oderzo 24-28

Mestrino vs Brixen 21-24

Cassano Magnago vs Salerno (Dom 16 Febbraio alle ore 17)

Riposa: Casalgrande

CLASSIFICA SERIE A1F: Brixen 22, Oderzo 21, Salerno 19*, Mestrino 17, Cassano Magnago 14*, Ariosto Ferrara 10, Casalgrande 9, Leno 4, Nuoro -1.

*una gara in meno