ARIOSTO: sconfitta di misura con Malo

Illude il buon avvio delle ferraresi

L’Ariosto parte bene, assapora la vittoria, poi cede nella ripresa e subisce la più dolorosa delle beffe. A brillare sono l’estremo difensore ed il centrale vicentini Giulia Pretto e Giorgia Delle Fusine.

IL MATCH – Coach Carlos Britos, ancora privo di Tanic, Ferrara e Lo Biundo, opta per uno

“starting seven” composto da Rossignoli fra i pali, Fabbricatore, Crosta e Panayotova sugli esterni, Ottani e Soglietti in ala e Buhna a completare.

L’Ariosto parte forte e si porta sul 2-0 grazie a Fabbricatore e Soglietti. Malo è tonica, motivata e

per nulla intenzionata a rendere scontato il fattore campo. Mrkikj inizia la prima parte del suo show

e piazza il contro break che porta, alle ospiti in vantaggio sul 4-5. Inizia un match equilibrato, veloce nel quale sono gli attacchi a sfidarsi. Sul 10-12 Soglietti e Marrochi creano i presupposti per un duro break di 7-2 che permette alle ferraresi di andare al riposo sul 17-14.

Nella ripresa il match cambia completamente la propria inerzia. L’avvio lento delle locali viene

massimalizzato voracemente dalle ospiti che, trascinate dall’ispirata centrale Giorgia Delle Fusine,

piazzano un micidiale parziale 0-4 che ribalta i punteggio sul 17-18. Ancora una volta Soglietti

prova a far girare le sorti del match con tre reti che agevolano il nuovo contro-sorpasso sul 23-21.

Rossignoli inizia a parare e per Malo sembra mettersi male: invece le ospiti dimostrano di avere più

energia e lucidità andando a vincere un match. Ferrara paga nel momento decisivo

una doppia inferiorità: nonostante ciò getta letteralmente alle ortiche tre occasioni per cogliere

quanto meno la parità, esaltando al massimo l’estremo difensore Giulia Pretto, portata in trionfo

dalla sua panchina.

Prossimo impegno per le ragazze di coach Carlos Britos è calendarizzato per sabato 26 Settembre in

casa della Jomi Salerno.

TABELLINO

Ariosto Pallamano Ferrara vs Guerriere Malo 29-30 (17-14)

Ariosto Ferrara: Rossignoli, Vitale, Angelini, Crosta 3, Fabbricatore 6, Manfredini, Marrochi 4,

Ottani 2, Panayotova 4, Soglietti 9, Travagli, Verrigni 1. All. Britos

Malo: Bernardelle 1, Campagnolo, Delle Fusine 4, De Zen, Dyulgerova, Faccin, Lain 5, Losco 7,

Maistrello, Mrkikj 11, Peruzzo, M. Pozzer 2, A. Pozzer, Pretto, Young, Zambon. All. Menin

ALTRI RISULTATI 2^ GIORNATA (ANDATA)

Nuoro vs Oderzo 22-26

Pontinia vs Mestrino 20-25

Cingoli vs Salerno 26-41

Cellini Padova vs Brixen

Leno vs Erice

Riposa: Cassano Magnago