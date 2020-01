ARIOSTO: segnali di crescita, ma arriva un’altra sconfitta

Salerno si impone di misura, 29-27, al Palaboschetto



Segnali molto più che confortanti di reazione ma al “Boschetto” Salerno condanna l’Ariosto al quarto ko consecutivo in campionato.

IL MATCH: Coach Carlos Britos opta per uno starting seven composto da Piantini fra i pali, Gioia, Marquez e Saronjic sugli esterni, Crosta e Soglietti sulle ali e Meccia in pivot.

L’avvio di gara è completamente in favore delle ospiti che, trascinate da Gomez, premono immediatamente sull’acceleratore e piazzano il primo break sul 1-3 al 5′. La reazione delle locali è orchestrata dalla centrale italo-argentina Maria Victoria Gioia che prende letteralmente per mano la squadra che riporta il match in parità sul 4-4. Nella parte centrale del primo tempo le due squadre vi arrivano appaiate (9-9), prima che l’esclusione per 2′ di Crosta, spiani la strada al break che permette a Salerno di toccare il massimo vantaggio sul 12-16 al 28. Il colpo di reni ferrarese vale il 15-17 che chiude la prima frazione di gioco. Devastante nei primi 30′ Gomez che, con le sue 8 reti, mette a referto praticamente il 50% del fatturato campano.

Nella ripresa Salerno tenta un ‘altro allungo: al 9’ Salerno, approfittando di un’altra superiorità numerica, ritocca il nuovo massimo vantaggio sul 17-22 con Dalla Costa e Ferrari sugli scudi. Sette minuti infuocati, con Crosta grande protagonista, permettono alla Suncini di ricucire sino al 20-22 che fa esplodere il “Pala Boschetto” e constringe al time out coach Avram. Salerno, nonostante le pesanti assenze di Manojilovic e Casale, trova ancora una volta in Gomez la bocca di fuoco necessaria per tornare sul +3. Ad un solo minuto dalla fine la rete di Crosta illude il pubblico locale riportando l’Ariosto sul -1 (26-27). S spegnere definitivamente le speranze di una clamorosa rimonta sono la rete di Gomez (del definitivo 27-29) ed il riflesso di Ferrari che chiude alla porta a Soglietti dalla linea dei 7 metri.

TABELLINO

Suncini Ariosto Ferrara vs Jomi Salerno 27-29 (15-17)

Ariosto: Vitale, Piantini, Colombo, Stettler, Soglietti 4, Saronjic 3, Meccia 1, Marquez 3, Lo Biundo 2. Gioia 5, Fabbricatore 1, Crosta 8. All. Britos

Salerno: Ferrari, Penthaler, Casale, Manojlovic, Bassanese 3, Dalla Costa 3, De Santis 2, Fabbo 1, Gomez 12, Napoletano 4, Romeo 3, Trombetta 1. All. Avram

Arbitri: Boccheri – Scavone