ARIOSTO: successi nei test con Mestrino e Cingoli

Ingaggiata Panayotova, terzino destro

Weekend da semaforo verde per l’Ariosto che, nel triangolare organizzato fra le proprie mura amiche, supera nettamente sia Cingoli che Mestrino e facendo il pieno di spunti positivi. Altra nota positiva l’arrivo in Italia del terzino destro Marinela Panayotova che nei prossimi giorni sarà aggregata ufficialmente al roster allenato da coach Britos.

Ancora attesa per poter far arrivare l’altro colpo di mercato, la centrale Tanic. Nel prossimo

RISULTATI DEL WEEKEND

Ariosto Ferrara vs Mestrino 24-16 (11-8)

Mestrino vs Cingoli 23-16 (15-7)

Cingoli vs Ariosto Ferrara 18-25 (10-12)

CLASSIFICA: Ariosto Ferrara 4, Mestrino 2, Cingoli 0.