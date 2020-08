Ascom incontra i candidati sindaci di Comacchio

Ascom organizza incontri con i candidati a sindaco di Comacchio, in vista delle Amministrative di settembre.

I primi tre appuntamenti prenderanno il via lunedì 24 agosto con Pierluigi Negri – sostenuto dalle liste ‘2Q20’, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – alle ore 18 negli spazi dell’Hotel Plaza agli Estensi; giovedì 27 agosto toccherà invece ad Alberto Righetti supportato dalle liste ‘Per Fare’, ‘Civicamente’ e ‘Insieme per Comacchio’ sempre alle ore 18, ma questa volta il luogo dell’incontro sarà l’Hotel Logonovo agli Estensi. Definito ed in via di organizzazione logistica per il 1° settembre anche l’incontro con Sandra Carli Ballola supportata da “La Città Futura”. Ascom si dichiara aperta e disponibile al confronto con tutte le forze politiche in occasione delle imminenti Amministrative per un dialogo ed un confronto costruttivo e sereno.

“Si tratterà di un prima occasione importante per i nostri associati – anticipa Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom di Comacchio – per conoscere dal vivo i candidati sindaci e porre loro interrogativi, chiarimenti, idee e capire così quali impegni e priorità concrete vogliono realizzare per i futuri cinque anni per Comacchio ed il suo Litorale”.

Le imprese del Commercio, Turismo e Servizi “Chiedono di essere protagoniste del cambiamento e delle scelte strategiche – spiega Vitali – per il rilancio della costa e dell’entroterra: “Dobbiamo lavorare in un ottica coordinata – propone – con i limitrofi comuni del Ferrarese e del vicino Veneto e Ravennate. Priorità che Ascom ha sintetizzato nei giorni scorsi in un apposito documento: sei punti che riguardano la necessità di un nuovo piano commerciale che sia argine alla desertificazione della città del Trepponti e dei suoi Lidi; lavorare sull’allungamento della stagione turistica puntando su ambiente, cultura, gastronomia e sport – e prosegue Vitali – è necessario coordinarsi con i Comuni limitrofi, lavorare, senza inutili protagonismi per un Parco unico del Delta, realizzare un piano marketing, di mobilità innovativa e di difesa strutturale della costa ed infine costruire una grande arena per gli spettacoli estivi a servizio del territorio” Questi in estrema sintesi gli argomenti che Ascom Comacchio porrà all’attenzione degli aspiranti sindaci.