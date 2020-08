Nidi e scuole infanzia Ferrara: inizio anno scolastico il 7 settembre

Fissato per il 7 settembre l’inizio dell’anno scolastico dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali.

Tenendo conto delle recenti indicazioni della Regione Emilia Romagna contenute nella delibera del 20 luglio scorso che danno la possibilità di anticipare la riapertura dei servizi per l’infanzia rispetto al 14 settembre, la giunta comunale ha approvato la delibera che fissa le giornate di avvio e di chiusura delle attività dei nidi, delle scuole d’infanzia, degli spazi bambini e dei centri bambini e famiglie comunali per l’anno scolastico 2020/2021.

Pertanto il calendario scolastico 2020-21 delle Scuole d’Infanzia Comunali, prevedendo l’inizio delle attività il 7 settembre 2020 ed il loro termine il 25 giugno 2021 compresi, con interruzione del servizio scolastico nel periodo natalizio da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi) e nel periodo pasquale da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (compresi).

Sono inoltre previste le date di apertura e chiusura di altri servizi come gli Spazi Bambini (“Piccola Casa” e “Piccole Gru”) da lunedì 14 settembre 2020 a venerdì 25 giugno 2021, i Centri Bambini e Famiglie da lunedì 28 settembre 2020 a venerdì 11 giugno 2021 (in relazione alle attività da svolgere). Prevista la chiusura della attività educativa dei Centri Bambini e Famiglie “Isola del Tesoro” e “Millegru” nella giornata di sabato 24 aprile 2021 in associazione alla festa del Patrono di Ferrara del 23 aprile.

“È un obiettivo importante quello di garantire un ritorno in sicurezza a tutti i bambini – ha spigato l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak -. In queste settimane di agosto siamo infatti impegnati nella riorganizzazione dei servizi che riapriranno i primi giorni di settembre, restituendo ai bambini e alle famiglie un fondamentale luogo di crescita e di socialità”.