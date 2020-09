“Attività ordinaria ed emergenza Covid dovranno marciare in parallelo” int. Paola Bardasi D.G. Sant’Anna Ferrara in visita a Telestense

In visita oggi a Telestense, la dottoressa Paola Bardasi, Direttore Generale, dal 1° luglio scorso, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Anna di Ferrara, con funzioni di Commissario, si è soffermata su questi due mesi di lavoro intenso,trovando, ha riconosciuto, una buona atmosfera e una grande disponibilità nel personale.

“Dopo il recupero, che sta procedendo con celerità, dell’attività pregressa,interrotta nel periodo del lockdown, ci prepariamo, ha sottolineato la Dott.ssa Bardasi, per la prossima stagione a far marciare in parallelo l’attività ordinaria dell’ospedale e l’attività finalizzata ad una eventuale possibile nuova emergenza Covid”.

Nel frattempo, entro settembre, l’Azienda, che ha utilizzato le donazioni dirette per acquistare e rinnovare strumentazioni, presenterà il piano degli investimenti resi possibili dai finanziamenti in arrivo entro il 2021.