Auguri ai Ferraresi dal Prefetto di Ferrara

Fra gli auguri alla comunità ferrarese, che abbiamo registrato in questi giorni, ricordiamo quello del Prefetto di Ferrara, Dott. Michele Campanaro, che in occasione della cerimonia di consegna delle onoreficienze al merito del Presidente della Repubblica a otto cittadini ferraresi, ha voluto sottolineare anche per Ferrara l’importanza della coesione fra espressioni diverse della società.

“Solo insieme Istituzioni pubbliche e realtà private possono tendere ad uno sviluppo realizzabile.”

Quindi l’augurio ad ogni cittadino di una mente aperta alla speranza.