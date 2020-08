AUSL FE: dal 31 luglio parte il modello assistenziale per la presa in carico dei pazienti affetti da Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva

Dopo l’emergenza Covid-19 ripartono le attività condivise tra Azienda USL di Ferrara e le Associazioni di categoria dei farmacisti per l’attivazione di modelli assistenziali su tutto il territorio provinciale per i cittadini con malattie croniche.

A partire da oggi, 31 luglio, i pazienti con bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) già in terapia, potranno ora recarsi nella propria Farmacia di fiducia per verificare tramite un test i reali effetti dei farmaci assunti al fine di migliorarne il risultato. I Farmacisti, inoltre, forniranno istruzioni per il corretto uso dei dispositivi respiratori utilizzati dal paziente e verranno evidenziati eventuali errori o effetti collaterali.

L’iniziativa, a carattere regionale, è promossa sul nostro territorio dall’Azienda USL in collaborazione con le Farmacie Private e Comunali e coinvolge tutte le farmacie della provincia. Dopo il percorso formativo, conclusosi a dicembre 2019, che ha visto coinvolgimento di tutti i professionisti delle Farmacie del territorio, ora i pazienti con BPCO possono usufruire di questo nuovo servizio vicino a casa che permette di monitorare meglio e in maniera più puntuale i farmaci che vengono assunti.

“E’ questo un servizio che permette di migliorare la qualità della vita a un tipo di pazienti che hanno la necessità di essere continuamente monitorati. In questo modo si semplifica la gestione della loro malattia. Monica Calamai, direttrice Generale dell’Azienda USL aggiunge poi, – per i pazienti con bronco pneumopatia cronica ostruttiva avere inoltre un punto di riferimento vicino al loro domicilio, come possono esserlo le farmacie presenti in forma più capillare nei diversi Comuni, diventa una ulteriore forma di tranquillità nella gestione dei timori o delle preoccupazioni che possono presentarsi nel corso del tempo”.