Ausl Ferrara: Dal 29 giugno apertura delle agende per gli esami di laboratorio

Dal 29 giugno saranno progressivamente riaperte le disponibilità per l’effettuazione degli esami di laboratorio analisi per tutti i primi accessi sia come urgenze (priorità U/B) che differiti (priorità D) e programmabili (priorità P), oltre ai percorsi per pazienti cronici (tipo accesso 0) e i controlli per pazienti in terapia anticoagulante dei seguenti punti prelievo:

Casa della Salute Cittadella S.Rocco di Ferrara , Pontelagoscuro, Voghiera, Cento, Bondeno, Pilastri, Copparo, Argenta e Portomaggiore.

Seguiranno dalla settimana successiva anche Delta e Comacchio.

A decorrere dalla medesima data, a fronte di un significativo incremento dell’offerta, si rende necessario parimenti assicurare un accesso programmato dell’utenza in base all’orario di appuntamento al fine di evitare assembramenti e assicurare il più possibile un flusso controllato.

CONSEGUENTEMENTE gradualmente a decorrere dal 29 di giugno 2020 sarà necessario accedere ai punti prelievo con la prenotazione CUP per il tramite dei seguenti canali di prenotazione:

Call Center (TEL. 800532000), CUPWEB ( www.cupweb.it ) e Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), Farmacie, Parafarmacie e Medicine di Gruppo abilitate.

Continueranno ad accedere in accesso diretto i pazienti in terapia anticoagulante che hanno una programmazione specifica, alcuni casi limitati ai Test combinato per le donne in gravidanza e per la consegna materiali per la visita sportiva in attesa della istituzione dei percorsi di presa in carico da parte dei professionisti.

Comunicato dell’Ufficio stampa Ausl Ferrara