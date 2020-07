Azienda Usl Ferrara, ecco la Direzione Strategica aziendale con i due nuovi direttori – VIDEO

Stefano Busetti, Direttore Sanitario e Marco Chiari, Direttore Amministrativo sono i due nuovi professionisti che dal 20 luglio 2020 ricopriranno l’incarico ai vertici aziendali affiancando il Direttore Generale, Monica Calamai.

Nel mandato della nuova direzione dell’Azienda Usl c’è l’integrazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna, con l’obbiettivo di arrivare all’unificazione. Entrambi i due nuovi direttori, nel curriculum, presentano l’esperienza di unificazione di aziende sanitarie: in Romagna e a Parma

Ricopriranno già in queste ore il loro incarico ai vertici dell’Azienda Usl di Ferrara affiancando il neo direttore generale Monica Calamai alla guida dell’azienda di Via Cassoli. Il ravennate Stefano Busetti ed il parmense Marco Chiari saranno rispettivamente il Direttore Sanitario e il direttore Amministrativo.

Entrambi selezionati nell’ambito degli appositi albi i due neo direttori sottolineano che tra gli obbiettivi da raggiungere, come direzione strategica aziendale, c’è anche l’unificazione della due aziende: l’ospedaliero universitaria S.Anna e l‘azienda sanitaria territoriale. “Una unificazione, dicono, che serve sia per facilitare i percorsi clinici ai cittadini sia per l’arricchimento personale degli operatori della sanità”