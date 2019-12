Azioni Hera, Peruffo (FI): “Vendere per avere più vantaggi”

Questa la posizione di Paola Peruffo, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Ferrara.

“Lunedì in consiglio sono stati effettuati i primi passaggi per valutare la vendita delle aziondi di Hera in capo al Comune di Ferrara, con (ovvia) levata di scudi da parte dell’opposizione. Al di là delle legittime posizioni politiche, bisognerebbe andrare dritti al punto. Valutare la vendita di questi titoli è sensato nella misura in cui si andrebbe a ridurre il debito Comunale, unitamente a investimenti mirati per opere essenziali e durature per la città”.

“Sono conscia di non affermare nulla di nuovo, anzi, basterebbe andare indietro di poco più di 6 anni, precisamente a maggio del 2013, quando l’allora Sindaco Tiziano Tagliani e l’Assessore al Bilancio Luigi Marattin, provvidero a vendere 5 milioni di azioni Hera non vincolate, incassando una somma vicina agli 8 milioni di euro, con ovvio (in quel caso) pieno appoggio del PD.

“Si parlò di operazione ai fini elettorali, da parte dell’allora Sindaco che, dal canto suo, vantò di aver decurtato il debito comunale. Occorrerebbe, per buon senso e coerenza, adottare gli stessi metri di misura. Pertanto esprimo la mia personale fiducia nella Giunta per valiare al meglio questa soluzione nel puro interesse dei Ferraresi” ha concluso la capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Ferrara.