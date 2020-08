BASKET: mercoledì il raduno 4 Torri

Mentre arriva la composizione del girone

La 4 Torri si prepara per l’inizio della stagione 2020-2021 della prima squadra. Dopo la ripartenza delle giovanili, sarà il turno del raduno del roster della C Gold Emilia-Romagna di Andrea Fels, fissato per mercoledì 26 agosto alle 19:30 al Pala 4T di Ferrara. Il gruppo, non ancora completo, vedrà l’assenza di Pocius e Scekic, che si aggregheranno ai compagni di squadra nei prossimi giorni, ma tutto è già pronto per iniziare al meglio il lavoro in preparazione della nuova stagione.

Nel frattempo i granata hanno conosciuto anche le squadre con cui si dovranno confrontare: Anzola, Basket 2000 Reggio, Lugo, Fidenza, Guelfo Basket, Castelnovo, Olimpia Castello, Molinella, Montecchio, Virtus Imola, Medicina.