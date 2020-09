BASKET: arriva Magnolfi

Giovane play-guardia, scuola Fortitudo

La 4 Torri si assicura un altro giovane talento per la prossima stagione di C Gold Emilia-Romagna. Si tratta di Francesco Magnolfi, play-guardia classe 2001, prodotto del vivaio giovanile della Fortitudo Bologna. Nello scorso campionato Magnolfi ha militato in serie D Emilia-Romagna a Budrio, sfiorando la doppia cifra di punti di media a partita nella sua prima stagione da senior. Giocatore molto bravo tecnicamente e dotato di un buon tiro, Magnolfi sarà un’arma in più per la squadra allenata da coach Andrea Fels.