BASKET: la 4 Torri completa lo staff

Con Gamberoni e Turolla

La 4 Torri, in vista della nuova stagione, si avvia verso il completamento della squadra e dello staff tecnico. Nel ruolo di preparatore atletico ritorna Marco Gamberoni, ragazzo preparato che conosce bene l’ambiente granata. Inizia la sua carriera a 16 anni nella Codigorese, per poi passare al CUS New Team, restando in seguito nel New Team Kaos Futsal per ben nove anni come preparatore e responsabile del settore giovanile. Ancora nel mondo del calcio, Gamberoni lavora prima con i pulcini della Real SPAL, e poi con quelli del Cesena; ritorna a Ferrara, sempre alla SPAL, come preparatore atletico e allenatore del gruppo pulcini, chiudendo poi nel suo ultimo anno con i biancazzurri come preparatore dell’Under 14. L’anno scorso era nello staff tecnico del CUS Calcio. Per la stagione 2020-2021 Gamberoni ritrova la 4 Torri, dove ha già lavorato in passato come preparatore sia dell’Under 19 èlite, sia, soprattutto, della prima squadra che ha vinto il campionato di C Silver ottenendo la promozione in C Gold nel 2015. Nella prossima stagione Gamberoni sarà preparatore della prima squadra e, in aggiunta, coordinerà la parte atletica del settore giovanile granata. Il ruolo di fisioterapista, invece, sarà affidato a Ermanno Turolla. Nella sua carriera, Turolla inizia nella Centese in C2, poi arriva alla SPAL, lavorando nella prima squadra e, in seguito, nel settore giovanile. Le sue competenze sono riconosciute, e così è assunto come fisioterapista dalla Yahoo Ferrara volley in Serie A. Turolla, dopo qualche anno di ambulatorio e di medicina sportiva, rientra nel settore giovanile della SPAL. In casa 4 Torri la sua grande esperienza si rivelerà un valore aggiunto per tutta la squadra.