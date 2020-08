BASKET: Vigarano debutta a Broni

Il via del campionato il 4 ottobre

Pubblicato il calendario del campionato di serie A femminile. Debutto in trasferta per Vigarano, il 4 ottobre a Broni. Successivamente: Vigarano-Campobasso(7 ottobre, 20.30), Futurvurtus-Vigarano, Vigarano-Schio, Ragusa—Vigarano, Vigarano-Geas Sesto, Battipaglia-Vigarano, Vigarano-Costa Masnaga, Empoli-Vigarano, Vigarano-Venezia, Lucca-Vigarano, Vigarano-Sassari, San Martino di Lipari-Vigarano(30 dicembre, ultima di andata). In questa stagione il quintetto ferrarese disputerà le gare interne il sabato, con inizio alle 18.30.