Settembre ‘caldo’ alla Berco: rinnovo contratto integrativo aziendale – VIDEO

Sarà un settembre caldo alla Berco di Copparo: in ballo il rinnovo del contratto integrativo aziendale che riguarda centinaia di lavoratori.

Venerdì la direzione aziendale incontrerà i sindacati per avviare le trattative.

Cgil, Cisl e Uil si dicono preoccupati del rischio ricadute di questo rinnovo su salari e occupazione. Intanto oggi il direttore risorse umane di Berco, Alida Malatrasi, ha incontrato, virtualmente, i giornalisti locali per spiegare come si sta muovendo Berco: “Ci aspettiamo un confronto difficile ma vogliamo sia franco e costruttivo, senza sensazionalismi” ha detto. Ma partiamo cercando di capire che cosa significa rinnovo del contratto integrativo aziendale in Berco.