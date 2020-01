BOCCE: fase decisiva dei campionati societari

Bene le squadre ferraresi

Campionato di società a squadre – L’ultimo turno della prima fase eliminatoria del campionato di società si prospetta entusiasmante nei gironi provinciali di II e III categoria, mentre in prima gli atleti di A della Centese Baltur hanno subito un brutto ko ad opera dei favoriti della bocciofila Sammartinese di Reggio Emilia. I biancocelesti sono stati superati in trasferta per 6-2 e al ritorno dovranno cercare di ribaltare il pesante passivo sulle corsie amiche. A 2 incontri dalla fine sarà però necessario superare la Persicetana anche al ritorno e magari sperare in un passo falso dei reggiani, che chiuderanno il campionato proprio a Cento alla sesta giornata.

In seconda categoria, al quinto turno, la capolista Rinascente (in foto) affronterà in trasferta l’Argentana, mentre La Fontana, seconda a 5 punti e staccata di 3 lunghezze dalla prima, se la vedrà in trasferta con la Porottese ferma a quota 4. Il sesto e ultimo turno si disputerà invece lunedì 20 gennaio. Nel girone A di terza categoria sarà uno scontro tra formazioni della stessa società, La Ferrarese 1 e La Ferrarese 3, a decidere le sorti del girone. I primi sono in testa a quota 10, ma hanno lo scontro diretto d’andata a sfavore. Un’altra vittoria della squadra 3 farebbe sì che, nella classifica avulsa, quest’ultima si possa piazzare al primo posto strappando il pass per lo spareggio provinciale. Già eliminate La Porottese e Rinascente.

Nel girone B è già qualificata La Ferrarese 2 che ha vinto tutti gli incontri staccando di 6 lunghezze La Fontana e Argentana.

Attività agonistica senior – A Bologna è intanto arrivata la prima vittoria stagionale per il ferrarese Andrea Mazzoni, in forza alla Sanpierina, che in coppia con Stefano Setti si è aggiudicato il 31° Memorial Lino Borsari disputato alla bocciofila Italia Nuova di Borgo Panigale. Nella fase finale della gara, a cui hanno partecipato giocatori di ottimo livello, la coppia del ferrarese ha eliminato i favoriti Daniel Tarantino e Marco Russo ai quarti di finale, i padroni di casa Rinaldi – Forni in semifinale, e i veterani Roveri – Cappelli in finale.

Attività promozionale senior – Sulle corsie della bocciofila Rinascente, sabato 11 dicembre, si è svolto il G.P. di inizio 2020, gara promozionale per 16 coppie. La vittoria è andata alla coppia di casa formata da Luciano Morelli e Saro Cavallari, che in finale ha superato Marco Cavicchi e Mauro Guidetti dell’ASD La Ferrarese.Terzi Gaetano Faccioli e Bruno Montori, sempre della bocciofila Rinascente, quarti Maurizio Pinca e Luigi Marchetti (La Porottese).