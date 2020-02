BOCCE: i ferraresi trionfano nella Top 20

Successi oltre ogni previsione a San Giovanni in Persiceto

Il Top10 2020 è stato un trionfo per i colori della delegazione boccistica estense (in foto). Alla vigilia dell’ultima tappa era ipotizzabile una pioggia di vittorie e titoli per i giovani boccisti ferraresi, ma nessuno avrebbe immaginato la portata di questa impresa. I frutti di un lavoro iniziato qualche anno fa, con le scuole bocce di Malalbergo(La Fontana) e La Ferrarese protagoniste, sono stati raccolti domenica scorsa al palabocce di San Giovanni in Persiceto, splendida cornice di un epilogo da sogno dell’edizione 2020. Nel Trofeo Regionale gli juniores di c.t. Maestri sono riusciti ad aggiudicarsi ben 5 delle 6 classifiche generali: trionfo per La Fontana nella classifica di società, con le atlete Martina Zurigo e Clara Scalambra vittoriose nelle categorie femminili u18 e u15. Successo tanto sorprendente quanto meritato per l’under15 Nicola Scabellone, che ha scalato ben 3 posizioni con la vittoria della sesta e ultima tappa. Emozionante vittoria ex aequo per Davide Khodovitskyi(La Ferrarese), che ha primeggiato tra gli under12 assieme alla bolognese Kashaf Afzaal. Solo l’under18, appannaggio del bolognese Lambertini, è sembrata gara fuori dalla portata dei ferraresi. Tra gli under15 si registra anche un ottimo terzo posto finale per Alessio Zuppiroli (La Fontana), che ha lasciato fuori dal podio per poche

lunghezze Kacper Rolfini (La Ferrarese). Tra gli under12 ha chiuso terzo un ottimo Tommaso Sabatini (La Fontana). Tra le ragazze buon secondo e terzo posto rispettivamente per Elisa Di Capua (La Fontana) e Elena Zabusyk (La Ferrarese). Nella classifica a squadra meritatissimo bronzo per La Ferrarese, che ha avuto il merito di puntare sui più giovani under12 per garantire il ricambio generazionale. Nella sesta e ultima tappa è stato poker tra gli under15 dove al primo posto si è piazzato Nicola Scabellone, al secondo Matteo Liang (Rinascente FE), al terzo a pari merito si sono piazzati Kacper Rolfini e Alessandro Favretti (La Ferrarese). Tra gli under12 bella vittoria per Tommaso Sabatini, che ha superato in finale la bolognese Sofia Gherca, mentre tra le under18 è arrivato l’argento per Martina Zurigo (La Fontana), sconfitta in finale dalla modenese Arianna Cersosimo. Doppietta under15 con Elisa Di Capua prima e Clara Scalambra seconda. Gioia anche per la Rinascente con i pallini vincenti di Matteo Piccolo, che ha sconfitto allo spareggio la bolognese Noor Kaur, mentre negli u15 l’oro è andato a Giovanni Scabellone.