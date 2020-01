BOCCE: i giovani ferraresi si fanno onore a Cavriago

Per i Senior via alla fase regionale a squadre

Attività junior – Anche a Cavriago (RE), dove domenica scorsa si è svolta la penultima tappa del Top10 regionale, la delegazione estense ha centrato numerose medaglie nelle gare riservate alle categorie Under18, Under15 e Under12. Nel circuito giovanile, a cui partecipano complessivamente 85 giovani da 5 province, tra gli u18 è arrivata terza Lucia Eleonora (La Fontana), mentre nell’under15 maschile i suoi compagni di Malalbergo(società affiliata FIB Ferrara), hanno centrato un doppio bronzo con Nicola Scabellone e Matteo Passarini, sconfitti di misura rispettivamente dal secondo classificato, il bolognese Petrov, e dal vincitore, Santoro di Gualtieri (RE). Nel femminile quinta vittoria estense in altrettante tappe: prima classificata Elisa Di Capua, seconda Clara Scalambra (ASD La Fontana). Terzo posto tra gli under12 per il leader della classifica, Davide Khodovitskyi, sconfitto dal vincitore Fabio Benetti (Bentivoglio RE). Nella fascia avviamento u15 ha convinto Michelle Piccione (La Fontana) che ha chiuso terza, mentre Sofiya Daoudi (La Ferrarese) l’ha eguagliata nella gara dei tiri u12. Pallini d’oro e d’argento per Alessio Zuppiroli e Francesco Pirone (La Fontana), mentre è arrivato un ottimo secondo posto per la squadra ferrarese nella gara a staffetta. La formazione era composta da Pietro Poletti, Davide Khodovistkyi, Sofiya Daoudi (La Ferrarese), da Tommaso Sabatini e Michelle Piccione (La Fontana). Ad una sola prova dal termine la classifica a squadre sorride alle

ferraresi: La Fontana è prima, ma con una sola lunghezza di distacco sulla bolognese Italia Nuova (104 a 103), mentre La Ferrarese è terza a quota 75. Sarà decisiva l’ultima gara, prevista a San Giovanni in Persiceto il prossimo 2 febbraio, dove i ferraresi Khodovistkyi nell’under12 e Zuppiroli nell’under15 sono ancora in corsa per la vittoria finale. Già certe dell’oro le ragazze della delegazione, sia nell’under15 che nell’under18.

Attività senior – Nel campionato di III categoria, riservato agli atleti di categoria C, La Ferrarese 3 è riuscita ad eliminare i compagni della squadra 1, vincendo per 5-3 un combattutissimo incontro di ritorno. In virtù della doppia vittoria negli scontri diretti, con le due squadre appaiate a quota 10, sarà La Ferrarese 3 a sfidare La Ferrarese 2 nel derby che inizierà mercoledì 22 gennaio e terminerà la settimana successiva con l’incontro di ritorno. In II categoria sarà decisiva la sesta e ultima giornata di mercoledì 29 gennaio, dove si affronteranno Rinascente e La Porottese, rispettivamente prima e seconda in classifica. Alla Rinascente basterà un pareggio per

accedere alla fase interregionale, dove affronterebbe la vincente del girone di Trento e Bolzano.

in foto: la squadra ferrarese U12, salita sul podio a Cavriago e sconfitta soltanto dai bolognesi dell’Italia Nuova.