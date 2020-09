BOCCE: Zerbini torna a vincere in maglia “La Ferrarese”

Successo nel G.P. Espositori, gara con un centinaio di iscritti

Davide Zerbini, tornato ad indossare la maglia della bocciofila La Ferrarese, società in cui ha disputato alcune tra le sue migliori stagioni, è tornato al successo. Nel G.P. Espositori, gara provinciale sport per tutti con un centinaio di atleti al via, organizzata dalla bocciofila Rinascente di via Pastro, Zerbini ha messo tutti in fila. Dopo aver superato il giovane bolognese Luca Capeti alla quinta partita, ultima tra i suoi pari categoria di A, non ha avuto problemi a sbarazzarsi degli altri avversari rimasti in gara. In semifinale un ottimo Alessandro Grassi della Rinascente, che chiude terzo come ultimo tra gli atleti di B rimasti in gara, e in finale il “vecchio leone” Bruno Arnoffi, puntista di casa che, anche se a livello amatoriale, dimostra di padroneggiare ancora i fondamentali e la strategia di gioco. Quarto il persicetano Gianluca Ravaldi, quinto Capeti (Baldini STM), sesto Roberto Ermili (Porottese), settimo Daniele Sgreccia (Rinascente), ottavo Remo Faccin (Villa Pomese MN).

Zerbini mette così a segno la prima vittoria dell’era Femet, nuovo main sponsor della squadra di A della società di Viale Orlando Furioso, che sta per svelare le nuove divise di gioco per la prossima stagione. Ha diretto l’arbitro provinciale Leonardo Gigli, coadiuvato da arbitri di società, tra cui Luigi Marchetti che ha arhbitrato la finalissima. Il presidente Enrico Balestra ha fatto gli onori di casa premiando il vincitore Zerbini. Il prossimo appuntamento sulle corsie della delegazione estense sarà domenica 27 settembre quando alla bocciofila La Fontana (Malalbergo) si disputerà un quadrangolare giovanile che vedrà, anche se a livello amichevole, il confronto tra i padroni di casa e gli ospiti di ASD La Ferrarese, ASD Argentana e Bocciofila Anzolese. In campo, nel rispetto delle misure anti-covid, ci saranno oltre 20 giovani, guidati dai commissari tecnici Maestri, Mazzoni, Checcoli e Ferri.

in foto: alcuni tra gli juniores protagonisti delle prossime amichevoli