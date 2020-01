BOCE: avanzano Rinascente e La Ferrarese

Nel Campionato Italiano a Squadre

Il campionato italiano a squadre è giunto alla fase interregionale, dove si disputeranno i primi incontri validi per la qualificazione alle finali nazionali. Nel girone provinciale di 3^ categoria è servito un derby per definire quale squadra rappresenterà la provincia: La Ferrarese 2 si è arresa ai compagni della formazione 3, capitanata dal veterano Gianni Bottoni, con i giocatori Cavazza, Pavani, Boni, Galliera e Rassas. Della squadra fanno parte anche lo junior Rolfini e il senior Davi. La Ferrarese 3, che aveva vinto l’incontro di andata per 5-3, ha gestito il vantaggio pareggiando 4-4 al ritorno. Sabato 8 febbraio ci sarà il match di andata contro l’ASD 4 Ville di Modena, con il ritorno previsto per sabato 15 febbraio.. In 2^ categoria è stata la Rinascente ad avere la meglio nell’ultimo e decisivo incontro dove i giallorossi di via Pastro hanno ospitato La Porottese. Sul 4-0 a favore degli atleti di casa, con la matematica vittoria del girone eliminatorio, il direttore dell’incontro ha interrotto la sfida. La Rinascente di CT Droghetti, che schiera gli atleti Marangoni, Borghi, Gamberoni, Grassi, Morelli e Sgreccia, attende ora il nome della società da affrontare nel penultimo turno. Sarà la vincitrice del raggruppamento del Trentino Alto Adige, con

match di andata e ritorno nelle stesse date della 3^ categoria.

In foto: La Ferrarese 3.